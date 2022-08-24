Полякова полізла до Єфросиніної в шорти просто в гримерці: "Нарешті! Ні за що не вгадаєте..."

Маша Єфросиніна змогла насмішити шанувальників після зустрічі з Олею Поляковою у гримерці і навіть показала трохи зайвого.

Як повідомляє Politeka.net , Оля Полякова та Маша Єфросиніна є не лише колегами по сцені, але ще й добрими подругами. Разом вони вирішили записувати ролики формату "Дорослих дівчаток", де порушують різні питання.

Через місяці життя закордоном, артистки нарешті повернулися додому. Кожна з них була зайнята своєю справою – вони багато працювали, знімалися у різних інтерв'ю та встигли зустрітися з шанувальниками.

А ось зустріч один з одним вже показали в мережі і встигли насмішитись незграбними моментами. Заради цього Полякова навіть полізла в шорти до Єфросиніної, але не стала одразу розкривати, чого заради:

"Нарешті! Ні за що не вгадаєте, навіщо?" - заінтригувала кокетливо Марія.

До цього Єфросиніна зацікавилапатріотичними фото з синьо-жовтим прапором, що став символом свободи та сміливості у всьому світі.

"Кольори єдності, сили та свободи. Кольори, якими пронизаний сьогодні весь світ, вони є постійним нагадуванням про протистояння України жорстокому та жорстокому ворогові! З Днем державного прапора України", – написала Маша Єфросиніна.