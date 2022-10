"Просто королева": Кайлі Дженнер у безсоромній сукні підкреслила апетитні принади

Відома модель Кайлі Дженнер вразила фанатів гарячої фотосесії у нескромному образі.

Популярна американська телезірка, модель і бізнес-леді Кайлі Дженнер, яка виховує двох дітей і випускає свою лінійку косметики, не перестає дивувати свою багатомільйонну армію фанатів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу гаряча блогерка знову епатувала публіку новою нескромною фотосесією.

На нових фотографіях Кайлі зображена, мабуть, у готелі, вона стоїть біля ліфта і фривольно позує. Перед камерою знаменитість з'явилася в двошаровій прозорій сукні, яка ледве прикриває її апетитні принади і підкреслює округлість фігури. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі щільний шар макіяжу.

У підписі до публікації Дженнер написала: "of course sometimes shit go down when it's a billion dollars on an elevator". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову фотосесію телезірки, засипаючи її компліментами: "Це те, що мені було потрібно", "Ти виглядаєш круто, просто приголомшливо", "Я подумала, що це образ для Хеллоуїна", "Чудова краса", "Повстань і сяй, просто королева", "Красива", "Чудова".