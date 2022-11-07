Анна Трінчер посварилася з чоловіком через пікантні зйомки у кліпі: "Іноді просто нестерпний..."

Анна Трінчер посварилася з чоловіком через пікантні зйомки у кліпі: "Іноді просто нестерпний..."

Співачка Ганна Трінчер показала себе і розповіла про скандал, який стався із чоловіком.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, з яким уже встигла посваритися через пікантні зйомки. Трінчер вирішила поділитися з фанатами своїми переживаннями.

"Я все пропустила? Ти що, знялася в кліпі голою?", - Запитала фанатка.

"Так, ще раз для тих, хто в танку. Ми знімали кліп на мою нову пісню ще влітку. І там була сцена, де я переодягалася. І коли я знімала кофту, то я так повернулася, що було видно мої груди. Це звичайно побачив і оператор, і режисер, і це було знято на камеру, і якимось чином ця фотка злилася в соціальні мережі, але навіть з цього погляду я нічого не бачу в цьому поганого. , Де будуть відверті сцени, я надалі планую робити відверті фотосесії", - сказала Ганна.

"Ти і надалі не буде висвітлювати у свої плани чоловіка, так?", - запитав Волошин у відповідь.

"Але це моя робота, ти присвячуєш мене у свою роботу?", - відповіла Трінчер.

"Чому то для Сашка це незрозуміло. І я дуже шкодую, що ми не проговорили це до заміжжя!", - написала Ганна.

"Іноді просто нестерпний. Весь відпочинок до...", - написала ще на одному сторіс Трінчер.


Артём Батечко, politeka.net





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