"Я просто ридала": Денисенко з "Кріпосної" розповіла, як знімалася у кліпі Трінчер, фото

Наталка Денисенко

Відома актриса Наталка Денисенко розповіла, як разом із Павлом Зібровим знялася у кліпі Трінчер.

Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри зі зйомок кліпу.

Як виявилось, Наталка разом із відомим артистом Павлом Зібровим знялися у кліпі співачки Анни Трінчер. Також у відеороботі Аня задіяла нового чоловіка Олександра Волошина. На фото, що їх показала Денисенко, її можна побачити в образі з кліпу в обіймах Зіброва. Також вона показала миле фото Трінчер із її коханим.

У підписі до публікації Наталка написала: "У нас сьогодні прем’єра чуттєвого треку @annatrincher_official "Зай". Коли я вперше почула пісню, я просто ридала, настільки вона зачіпає всі струни душі… Бо я знаю як це боляче - хотіти додому і не мати змоги повернутися! Кліп вийшов дуже душевний і навіть веселий, бо саме з таким настроєм ми його знімали! Дивіться за посиланням в сторіс та в шапці профілю. @annatrincher_official. Дякую всім за можливість бути частинкою такої чудової роботи".


Галина Струс, politeka.net





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