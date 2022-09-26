"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських

Макс Барських

Макс Барських після повномасштабного вторгнення росії в Україну розірвав зв’язки з музичним світом рф.

Нагадаємо, зі своєю позицією також дуже швидко визначився продюсер и друг Макса – режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв, який працював з багатьма російськими артистами.

Барських і Бадоєв засудили росію, а Макс навіть пішов у тренувальний табір ЗСУ, повністю відрізавши себе від російського шоу-бізу.

Макс Барських

«Тривалий час пісні російською мовою для Макса були компромісом, між нами, як керуючою комапнією, і ним. Томущо він давно бачить себе у західному шоу-бізнесі. В нього є певний досвід, певні вже контакти, в нього там є нерухомість, дуже великі амбіції. І я вірю, що в нього може відбутися цей успіх, тому що він дуже його прагне», - розповів про майбутню Макса Барських власник відомого в українському шоу-бізнесі агентства з просування артистів Михайло Ясинський в інтерв'ю Go West.

За словами Ясинського, Макс у який час навіть розчарувався у американському шоу-бізнесі і опустив руки, але встиг багато чому навчитися.

Макс Барских

«І саме успіх його пісень тут в Україні був побудований на його розумінні, як створюється музика на Заході. У нього дуже круте коло людей, з якими він співпрацює, він просто про це не каже. Він хоче досягнути, а вже потім говорити, як він цього досягнув. Але він дуже крутим став продюсером з точки зору створення сучасної музики», - заявив Ясинський, додавши, що Макс все робить сам і вже тривалий час бачить себе і своє майбутнє в західному музичному світі.


Катерина Петренко, politeka.net





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