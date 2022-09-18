Полякова знайшла спосіб, як знищити росіян, Єфросиніна її зупинила: "Давайте, не ось так"

Полякова знайшла спосіб, як знищити росіян, Єфросиніна її зупинила: "Давайте, не ось так"

Популярна співачка Оля Полякова розповіла, як війна вплинула на її заробітки в Інстаграм.

Повномасштабна війна, з якої прийшли росіяни на нашу землю, принесла багато бід українцям. Крім смертей та руйнувань більшість залишилися і без засобів для існування. Серед них і українські знаменитості, адже вони не можуть не лише гастролювати, а й навіть заробляти на своїх соцмережах, як це робили раніше.

Про це розповіла популярна співачка Оля Полякова у новому випуску шоу Маші Єфросініної "Дорослі дівчатка".

Суперблондинка поділилася наболілим, що через блокування її сторінки в Інстаграм вона перебуває у тіньовому лазні, активність впала і спонсори не йдуть до неї за рекламою.

«До мене не приходять спонсори, бо, по-перше, у мене стрічка наповнена війною. По-друге, мене знесли, цілий місяць не було Інстаграма і в мене сильно впав актив, і зараз я перебуваю в тіньовій лазні завжди. Набери, Олю Полякову і ти мене не знайдеш», - розповіла співачка.

"Якби мені прийшла реклама презервативів, я б її класно зробила. Я б зробила про те, що це спеціально для орків, щоб ви, с**и, ніколи не розмножувалися", - продовжила вона.

Маша Єфросиніна перебила її і сказала, що замовник не оцінить таку рекламу та попросить обійтися без орків.

"Тобі скажуть, Оленько, давайте, будь ласка, ні. Давайте не ось так, не про орків. Їм треба, щоб було красиво, щоб красиво його тримали в ручках і, бажано, зробили татуювання на лобі", - пояснила Маша сучасні вимоги від замовників. .


Ирина Юрченко, politeka.net





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