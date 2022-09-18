Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."

Співачка Оля Полякова показала свою дочку, яка заселилася до гуртожитку, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох доньок - Машу та Алісу. Старшій дочці вже 17 років і нещодавно стало відомо, що Маша вступила до лондонського ВНЗ. Відомо, що дочка Полякової пішла стопами мами і хоче стати співачці. Оля вирішила на нових сторіс в Інстаграм показати, які умови в лондонському гуртожитку, де житиме Маша.

"Маруся у гуртожитку", - написала Оля.

"Марусо, де ти живеш?", - Запитала Полякова, звертаючись до дочки.

"А де я живу? Оце питання", - відповіла Маша матері.

Після цього Оля показала невелику кімнату, де мешкатиме мама з окремою ванною кімнатою. А потім продемонструвала спільну кухню, яка розрахована на шість осіб.

Повідомлялося, що Оля розповіла про виступ.

"Незважаючи на спробу зірвати мій виступ з боку кількох фанатів пуйлу, на концерті в ізраїльському Ашдоді, я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від усього залу. Це був один із найкращих моїх виступів!"

Дякую, Ізраїлю, дякую, Ашдоде! Близько 5000 людей прийшли у свято міста, на якому, крім мене, виступили ізраїльські артисти, італійські та легендарна Сандра. Я говорю про Україну на кожному своєму виступі, незважаючи на його формат. Завжди бачу у залі щиру підтримку нашого народу у кожній країні", - написала Оля.