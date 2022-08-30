Оля Полякова в бікіні і без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом - виглядає на 10 років молодшою

Українська співачка Оля Полякова із сім'єю після повернення в Україну мешкає у своєму розкішному заміському будинку на березі Дніпра під Києвом, який сама артистка скромно називає дачею.

Виглядає на 10 років молодше: Оля Полякова у бікіні та без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом

Разом із доньками вони ніжаться біля басейну, де навіть влаштували фотосесію.

В особистому обліковому записі в Інстаграм Оля Полякова опублікувала свою нову фотографію. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України зірка рідко показувала себе шанувальникам.

"Я, очима своєї молодшої доньки! Правду кажуть, що Краса — в очах того, хто дивиться! А ще каже мені, що я гарна, коли не нафарбована. Я їй вірю", - зазначила Оля Полякова в публікації.

У кадрі українська виконавиця постала сидячи на шезлонгу у тканинних спортивних шортах та чорному роздільному купальнику із прозорими вставками. Для відпочинку на свіжому повітрі артистка відмовилася від макіяжу і розпустила своє довге біляве волосся.

Виглядає на 10 років молодше: Оля Полякова у бікіні та без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом
Виглядає 43-річна Оля Полякова чудово, і їй можна дати на 10 років менше за її справжній вік. З чим згодні її численні фоловери.

"Оля, ти шикарна, і дуже молодо виглядаєш", "Прекрасна", "Дуже красива", "Справжня природна краса краще", "Неймовірна", "Твоя дочка права, ти завжди красива, коли не нафарбована", "Ти не гарна, ти дуже гарна", "Ваша дочка каже правду", - пишуть шанувальники у коментарях під публікацією.

Нагадаємо, 17-річна Маша Полякова в купальнику похвалилася кадрами з розкішної дачі: "Немає нічого краще дома".


Анастасия Березовская, Тудей





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