Отношения с мужчинами из РоSSии для меня невозможны: Анна Неплях рассказала о расставании с парнем

В начале полномасштабной войны с Россией "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях рассталась с парнем - уроженцем Петербурга, который жил и работал на Кипре. В интервью программе "Ранок з Україною" 28-летняя модель призналась, что сейчас для нее главное - одинаковые взгляды на происходящее в стране, и от россиян она этого не ждет.

"Сейчас все отношения с мужчинами из РоSSии, даже этнического происхождения, невозможны для меня, - высказалась модель и процитировала начало поэмы "Катерина" Тараса Шевченко. - "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями", информирует Апостроф.

Также Неплях рассказала о качествах, которыми должен обладать ее новый избранник.

"Человек должен быть твоих взглядов, он должен любить свою страну так, как ты ее любишь. Я очень горжусь своими друзьями, которые пошли воевать, всеми своими знакомыми, которые волонтерят. В этом ты ощущаешь стабильность. И в мужчине, который будет рядом со мной, я также хочу чувствовать эту стабильность. Даже в самое сложное время я должна знать, что он не бросит свой дом, что он будет защищать тебя, свою страну и людей, которых на самом деле любит", - говорит Анна.

Фото: https://www.instagram.com/neplyah/

Девушка не исключает, что ее новым возлюбленным может стать украинский военный.

"Когда я смотрю на наших ребят из ВСУ, я думаю, что хочу смотреть на них постоянно. Они настолько красивые, мужественные, веселые, с хорошим чувством юмора, энергичные. Я не могу описать. Наверное сейчас парни из ВСУ - идеальные мужчины", - говорит она.


Наталья Лавринец, Апостроф





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