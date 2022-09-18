Анна Трінчер чесно зізналася, скільки витратила грошей на весілля: "Бюджет..."

анна Трінчер, скрін

Співачка Ганна Трінчер чесно розповіла, скільки грошей витратила на весілля, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки серіалу "Школа", де зіграла Нату. У зірки є наречений – відомий блогер Олександр Волошин. Зірка нещодавно повідомила, що незабаром пара офіційно оформить стосунки. І що ближче дата, то більше запитань у фанатів. Анна вирішила відповісти на деякі з них у своєму блозі.

"Бюджет", - запитав фанат у сторіс Інстаграм.

"ЗАГС, оформлення шлюбу: 6-7 000 гривень.

Сукня: 15-25 000 гривень

Ресторан на 14 осіб з їжею та алко: 30 000 гривень

Костюм чоловіка: 15-25 000 гривень

Перстні: близько 50-60 000 гривень з діамантами

Фотограф/відеограф: 10-20 тисяч гривень", - написала зірка.

анна Трінчер


Артём Батечко, politeka.net





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