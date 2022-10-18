Ганна Кошмал зі "Сватів" показала свою квартиру в Києві - нюдові відтінки та панорамні вікна

Українська актриса Ганна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі Жені Ковальової у комедійному серіалі "Свати", вже давно повернулася зі своєю родиною до Києва. З шанувальниками вона поділилася новим відео, знятим у її квартирі у столиці, засвітивши світлий та стильний інтер'єр.

27-річна уродженка Києва записала рекламне відео для одного українського бренду, прорекламувавши піжаму. У ролику, яким вона поділилася в Інстаграм-сторіз, Ганна Кошмал спочатку постала у своїй спальні, а потім позувала в обідній зоні.

Спочатку актриса постала, сидячи на ліжку у велюровому костюмі, що складається з коротеньких шортів і футболки. Вона сидить на просторому двомісному ліжку, застеленому стильним покривалом, і яке прикрашають пухнасті подушки. Ззаду на кутовому столику стоїть скляна ваза з очеретом, що розпустився. Великі вікна завішані тюлем та щільними пудровими фіранками.

Після цього вона з'явилася у кадрі в обідній зоні у довгих штанях та футболці. У кімнаті повністю засклена стіна з панорамним видом на сусідні будинки, завішана тонкими прозорими білими фіранками. На підлозі ламінат. У центрі стоїть великий дерев'яний стіл, а на стелі висить стильна лампа з дерева та, ймовірно, штучної зелені.

"Анечка Кошмал така гарна", "Женька зі "Сватів" дуже мила", - зазначили шанувальники.

Нагадаємо, Наталія Могилевська засвітила інтер'єр свого нового будинку - світло та екологічно.