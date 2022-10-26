61-річна Джуліанна Мур показала обличчя без макіяжу

Американська актриса Джуліанна Мур часто публікує у соцмережах фото без макіяжу. 61-річна зірка на своїй сторінці в Instagram порадувала фанатів новим селфі, на якому вона постала без косметики та з розпущеними локонами.

Джуліанна Мур позує у білій футболці поло. Фото зроблено в освітленій кімнаті, зважаючи на все вдома у зірки.

Шанувальники актриси були приємно здивовані, побачивши свого кумира у такій чудовій формі. Вони звичайно ж відзначили, що у свої 61 Мур виглядає розкішно.

Під фотографією було залишено багато компліментів зірці. Судячи з наклейки на футболці, Мур приймала участь у якомусь голосуванні. Також днями Джуліанна Мур опублікувала відео із салону краси, на якому видно, як їй роблять пілінг обличчя. Актриса абсолютно без макіяжу. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Julianne Moore (@juliannemoore)

Як відомо, американська зірка є обличчям бренду білизни Florale by Triumph. Вона стежить за фігурою, і у 61 виглядає підтягнуто та доглянуто. Джуліанна Мур також іноді бере участь у рекламах косметики та засобів догляду за обличчям. Її шкіра виглядає дійсно чудово в її роки.

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