Анна Неплях дебютувала як співачка і випустила першу пісню

Під час війни відомі українці все частіше дивують своїми новими талантами. Гуморист Юрій Ткач показав майстерне володіння клавішним інструментом, а модель Анна Неплях продемонструвала свої вокальні здібності, інформує Апостроф .

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" професійно зайнялася співом та вже випустила свою першу пісню. Композиція написана українською та називається "До тебе".

Про вихід дебютної пісні Неплях повідомила у себе в Instagram. "Мій перший трек вже на всіх музичних майданчиках", - написала дівчина 13 жовтня.

Підписники привітали співачку-початківцю з прем'єрою, зазначивши, що їм приємно спостерігати за тим, як Анна "мчить до своєї мрії".

Представниця України на "Міс Всесвіт-2021" неодноразово зізнавалася, що отримує задоволення від співу, але її перфекціонізм заважає їй отримати бажаний результат.

"Я вчуся співати, вчуся по нотах, намагаюся правильно співати і дуже намагаюся співати. І виходить так, наче я естрадна співачка, ну не цікаво. Спілкувалася вчора зі своїм викладачем і вона каже: "Знаєш, коли люди сильно стараються, у них важче і довше виходить, ніж у тих, які приходять побалуватися і роблять з кайфом і з кайфом вчаться". Я розумію, що в цьому є сенс, адже у мене стоїть дуже висока планка і мій внутрішній перфекціоніст і комплекс відмінниці не дають мені розслабитися. Я хочу все, одразу та ідеально", - поділилася модель в "історіях".

Але як тільки Анна розслабилася і провела репетицію з кайфом, викладач похвалила її й сказала, що так вона звучить набагато краще.

Фото: instagram.com/neplyah