Metallica випустила 11 студійний альбом

До платівки увійшло 12 композицій.

Культовий рок-гурт Metallica випустив свій 11 студійний альбом, який отримав назву 72 Seasons. Колектив анонсував нову платівку ще в листопаді минулого року, тепер вона є доступною для прослуховування на стрімінгових платформах, інформує ZN.ua .

Metallica випустила новий альбом © Metallica/Twitter

Нова платівка вийшла через сім років після релізу альбому Hardwired...To Self-Destruct. До неї увійшло 12 композицій.

За словами учасників гурту, в основі альбому лежить припущення про те, що все, чого ми досягли як дорослі, було зумовлено нашими першими 18 роками життя. У новій платівці гурт роздумує про цикли життя.