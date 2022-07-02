Кожна пісня прямісінько в серце: новий альбом Monatik "ART Оборона" про війну зворушив українців

На початку війни Monatik випустив трек "ART Оборона" , який присвятив усім тим, хто захищає Україну від російських загарбників – бійцям ЗСУ та тероборони. З того часу музикант написав ще кілька пісень, які вмістив у однойменний міні-альбом. До нового EP артиста увійшли 9 треків, сім із яких україномовні та два російською мовою, інформує Апостроф .

"Моя особиста музична історія війни, яка, на жаль, продовжується. Принаймні ті думки, які сьогодні вдалося перетворити на вірші та музику, у команді з неймовірним саундпродюсером RMNK. Історія війни у кожного своя, але дуже схожа, важка та страшна, але з вірою в майбутнє. З вірою в нашу перемогу. Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху та гніву, спроб знайти себе, всю сім'ю у розбитих мріях перетворилися на майже 19 хвилин музичних роздумів", - розповів про альбом Монатик.

Фото: instagram.com/monatik_official

"Сьогодні найголовніше - не втратити надію. Тому сподіваюся, що ART Оборона не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика - зможе відволікти, надихнути, нагадати... Створення музики в ці часи особисто мене рятує і захищає від занурення у громіздку пітьму. Моя ART Oборона. Для вас", - додав він.

До альбому "ART Oборона" увійшли такі пісні: "І навіть якщо у мене залишився тільки день...", "From U to z", "2022", "Молчунам" "Ми вистоїмо", "ART Оборона", "IV ", "Пригорни", "Так і буде". Пісню "Так і буде" Monatik записав разом із синами Данею та Платоном. У ній хлопчики читають вірш у тому, що мріють жити у країні, де немає війни і ненависті.

Фото: instagram.com/monatik_official

Слухаємо альбом ART Оборона на Apple Music, Deezer, YouTube Music, Spotify.

Українці подякували Монатику за музичну новинку, зазначивши, що кожна пісня зворушує до глибини душі та відображає емоції та почуття, які сьогодні переживає кожен.

"Кожна пісня прямісінько в серце, дякую. Вистоємо, переможемо і відбудуємо нашу Україну", "Дуже крутий альбом, прямо в серце – це ті емоції, які я відчуваю зараз", "До мурашок, сильно, дякую", "Слухаю кожну пісню і плачу, ридаю, проживаю… Спасибі. Ми вистоємо!", "Кожна пісня в саме серце і до сліз. Єдине що рятує зараз. Слухаю Ваші пісні, співаю і стає легше. Дякую. Ви робите велику справу", - пишуть слухачі в Instagram співака.

Фото: instagram.com/monatik_official