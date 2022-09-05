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2022-09-05
Nirvana виграла суд через обкладинку альбому 1991 року з оголеним малюком
Спенсер Елден стверджував, що поява на обкладинки є сексуальним насильством над дитиною, інформує
Суд у США відхилив останній позов 31-річного Спенсера Елдена проти гурту Nirvana через обкладинку культового альбому Nevermind, який вийшов 1991 року,
У своєму позові чоловік стверджував, що його поява на обкладинці альбому є сексуальним насильством над дитиною. Але суддя заявив, що з твердженням про експлуатацію чоловік звернувся надто пізно.
Фаїна Вауліна, ZN.ua