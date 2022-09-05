Nirvana виграла суд через обкладинку альбому 1991 року з оголеним малюком

Суд у США відхилив останній позов 31-річного Спенсера Елдена проти гурту Nirvana через обкладинку культового альбому Nevermind, який вийшов 1991 року, повідомляє ВВС. На цій обкладинці Елден, який тоді був немовлям, зображений оголеним.

У своєму позові чоловік стверджував, що його поява на обкладинці альбому є сексуальним насильством над дитиною. Але суддя заявив, що з твердженням про експлуатацію чоловік звернувся надто пізно.