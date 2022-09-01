Тіна Кароль випустила "Червону калину" в стилі техно: думки слухачів розділилися

Співачка Тіна Кароль презентувала мініальбом Leleka, у якому українські народні пісні можна почути в сучасній обробці. Композиції Chevrona Kalyna, Kolomyika, і Outro були створені в колаборації з американським діджеєм Macro.micro, а також вони створені для показу українського бренду Level Culture на Rakuten Fashion Week Tokyo.

"LELEKA - це послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу", - прокоментувала прем’єру зірка у своєму блозі в Instagram, інформує Апостроф .

"Щоб створити EP LELEKA мені пощастило працювати з Тіною Кароль, яка є неймовірною співачкою. Я сподіваюся, що цей EP надихне людство пам’ятати, що життя є найціннішим даром і що ми можемо літати, як лелеки, та досягати нових вершин, як глобальна спільнота", - висловився про співпрацю з українською артисткою американський діджей Macro.micro.

Свою думку про вихід мініальбому висловили і представники бренду Level Culture: "Голос Тіни Кароль – це справжній політ сили та свободи. Щоб створити альбом, який стане фундаментом для показу цілої колекції, Тіна черпає натхнення у своєму корінні, втілюючи лейтмотиви та яскраві символи української культури у своєму виконанні".

Однак реакція шанувальників на українські пісні в сучасній обробці від Тіни Кароль виявилася досить неоднозначною. Поки одні були приємно вражені творчим експериментом та похвалили артистку, інші, навпаки, назвали нові композиції "несмаком та повним жахом". Свої думки щодо цього користувачі висловили у коментарях:

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com