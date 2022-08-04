Оззі Осборн випустить новий альбом на вінілі в кольорах прапора України

Британський рок-музикант Оззі Осборн, який нещодавно переніс складну операцію на спині та шиї, випустить вініл нового альбому Patient Number 9. Платівка буде особливою, адже вийде у синьо-жовтих кольорах.

У своєму блозі в Instagramа ртист повідомив, що попереднє замовлення уже відкрито. Прем?єра альбому “Patient Number 9” відбудеться 9-го вересня. "Обмежений тираж ексклюзивного 2-LP синьо-жовтого вінілу в кольорах українського прапора", – йдеться у публікації.

Фото: instagram.com/ozzyosbourne

Вартість платівки – 38 доларів (1 400 гривень). Усі виручені з її продажу кошти британський рокер планує віддати волонтерській організації ThirdWaveVolunteers. Вона займається евакуацією дітей-сиріт з особливими потребами з України до США . До Америки їх доставляють з Румунії на літаках Medivac, інформує Апостроф .

Фото: spotify.com

"У лютому мій син Джек працював з Third Wave Volunteers над евакуацією з України дітей-сиріт з особливими потребами. Просто зараз Україна жахливо потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому здається правильним працювати над такою важливою справою", – також зазначив музикант.

У коментарях під постом шанувальники подякували Осборну за підтримку: "Дякуємо за творчий і продуманий спосіб поділитися музикою, водночас надавши можливість допомогти іншим", "Величезна повага і безмежна вдячність за підтримку України", "Велика подяка за все, що ви робите для України", "Благослови вас Боже, сер".

Фото: Getty Images

Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, засновник і учасник гурту Black Sabbath, який мав значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішна кар'єра та величезна популярність принесли артисту неофіційний титул "Хрещений батько хеві-металу". Після виходу з Black Sabbath розпочав сольну кар'єру.