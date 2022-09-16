Нарешті звучить моя дитина. Тіна Кароль випустила новий кліп та пісню про нескорених українців

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно здивувала фанатів виконанням народної пісні у стилі техно, представила нову композицію. Трек "Вільні. Нескорені" вона присвятила сміливим українцям, які продовжують відстоювати свою незалежність та незалежність своєї країни.

арешті звучить моя дитина... Ця особлива. Пісня "Вільні. Нескорені" підіймає ідею звільнення від нав'язаних стереотипів минулого. Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги. Ця пісня, як мантра спротиву, нерв нескореності, символ неминучих змін!" - прокоментувала прем'єру артистка у своєму блозі в Instagram.

Зазначається, що зйомки кліпу проходили у Кварцовому кар'єрі Харківської області. У відео знаменитість з'явилася у футуристичних вбраннях від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna та custom made, що були розроблені спеціально для кліпу.

"Нова пісня Тіни "Вільні. Нескорені" сповнена потужними меседжами перемоги. Образи у кліпі відтворені у кіберестетиці, вони водночас жіночні та футуристичні", - пояснила стилістка Ольга Ревуцька значення аутфітів зірки, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: instagram.com/tina_karol

Текст пісні "ВІЛЬНІ.НЕСКОРЕНІ"

Все можливо змінити

Навіть я не така вже

Світ прекрасний

Віднайти в собі сили

Бути знову на хвилі

Є всі шанси

Все можливо змінити

Своє «Я» пробудити

Світ прекрасний

Коли воля в зениті

Стати вільним, як вітер

Є всі шанси

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по - новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по - новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по - новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по - новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі

Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: instagram.com/tina_karol


Любов Блажко, Апостроф





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