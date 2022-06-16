Украинскому актеру Алексею Вертинскому сделали сложную операцию на сердце - впереди еще одна

Украинский актер театра и кино Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце. Впереди у 66-летнего народного артиста Украины - еще одно хирургическое вмешательство и дорогостоящая реабилитация, информирует Апостроф .

Об этом 15 июня на своей facebook-странице сообщила команда киевского Молодого театра, где служит актер. Коллеги артиста отметили, что семья Вертинского не может самостоятельно оплатить лечение и нуждается в финансовой поддержке.

Фото: instagram.com/kseniyavertinska

"Наша театральная семья обращается к вам с просьбой о помощи. Наш дорогой друг и ваш любимый актер Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится к следующей. Семья актера нуждается в финансовой поддержке. Будем благодарны за любую помощь и репост", - сказано в посте.

Сбором средств занималась дочь артиста, актриса Ксения Вертинская, которая поделилась, что за ночь была собрана сумма, которая покроет все медицинские расходы.

"Закрываю сбор средств. Люди вы невероятны. За ночь мы собрали достаточно средств на все необходимое! Я вам невероятно благодарна. Если бы могла обнять каждого, то сделала бы это. Буду держать всех в курсе дела. Плачу от восторга. Спасибо большое", - написала она в Instagram.

Фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_

Алексей Вертинский родился 2 января 1956 года в Сумах, актерскую карьеру начал в местом театре. Дебют в кинематографе состоялся в 1980 году с малоизвестного фильма Александра Карпова "Свадебная ночь". Среди крупных проектов Вертинского - "Безумный день или Женитьба Фигаро", "12 стульев". Также актер снимался в сериалах "Слуга народа", "Дом Бобринских" и в комедии "DZIDZIO Контрабас".