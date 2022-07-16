У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА

Загарбники зранку вдарили по Нікополю з «Градів».

У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА
© Валентин Резніченко / Telegram

Після атаки окупантів з «Градів» по Нікополю на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих. Ще одна поранена жінка зараз у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній», - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА нагадав, що загарбники зранку вдарили по Нікополю з «Градів».

«Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах», - підкреслив Резніченко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Ще й пакет прихопили: у центрі Києва трьох "унікумів" упіймали на виставці військової техніки окупантівЩе й пакет прихопили: у центрі Києва трьох "унікумів" упіймали на виставці військової техніки окупантів
Ірина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символікиІрина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символіки
Люди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного ХерсонаЛюди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного Херсона
У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВАУ Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА
Зірка "Кріпосної" Денисенко спробувала розмішити українців, але нарвалася на критику: "Це вже якийсь перебір"Зірка "Кріпосної" Денисенко спробувала розмішити українців, але нарвалася на критику: "Це вже якийсь перебір"
Блок рекламы


Похожие новости
Потрапили у вогняну пастку: фото ще двох дітей, які загинули у теракті у ВінниціПотрапили у вогняну пастку: фото ще двох дітей, які загинули у теракті у Вінниці
Кількість загиблих у результаті удару РФ по Вінниці зросла до 21, ще понад 40 людей шукаютьКількість загиблих у результаті удару РФ по Вінниці зросла до 21, ще понад 40 людей шукають
Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих різко зросла, серед них вже троє дітейРакетний удар по Вінниці: кількість загиблих різко зросла, серед них вже троє дітей
У Часовому Яру збільшилася кількість загиблих від ракетного удару: останні дані від рятувальниківУ Часовому Яру збільшилася кількість загиблих від ракетного удару: останні дані від рятувальників
З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали ще тіла загиблихЗ-під завалів будинку у Часовому Яру дістали ще тіла загиблих
Керівник "Дизель Шоу" звинуватив сестру Марини Поплавської у вимаганні грошей - жінка дала відповідьКерівник "Дизель Шоу" звинуватив сестру Марини Поплавської у вимаганні грошей - жінка дала відповідь
Течія річки забрала двох дівчаток на Рівненщині: йдуть пошуки, фото з місця трагедіїТечія річки забрала двох дівчаток на Рівненщині: йдуть пошуки, фото з місця трагедії
Сім’ям загиблих внаслідок ракетного удару у Кременчуці збільшили допомогуСім’ям загиблих внаслідок ракетного удару у Кременчуці збільшили допомогу
Під час розбору завалів ТРЦ у Кременчуці стався зсув плити: постраждали двоє рятувальниківПід час розбору завалів ТРЦ у Кременчуці стався зсув плити: постраждали двоє рятувальників
Пожежа у колумбійській в’язниці: ЗМІ повідомляють про півсотні загиблихПожежа у колумбійській в’язниці: ЗМІ повідомляють про півсотні загиблих
Последние новости
Подгружаем последние новости