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2022-07-16
У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА
Загарбники зранку вдарили по Нікополю з «Градів».
© Валентин Резніченко / Telegram
Після атаки окупантів з «Градів» по Нікополю на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих. Ще одна поранена жінка зараз у лікарні,
«Дніпропетровщина. Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній», - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА нагадав, що загарбники зранку вдарили по Нікополю з «Градів».
«Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах», - підкреслив Резніченко.
Анастасія Гурін, ZN.ua