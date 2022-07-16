У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА

Після атаки окупантів з «Градів» по Нікополю на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих. Ще одна поранена жінка зараз у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній», - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА нагадав, що загарбники зранку вдарили по Нікополю з «Градів».

«Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах», - підкреслив Резніченко.