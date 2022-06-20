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2022-06-20
У Харківській області на міні підірвався автомобіль із сім\'єю: одна людина загинула
Родина втікала від окупнатів.
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У Золочівській громаді Харківської області на ворожій міні підірвався автомобіль із сім'єю, яка намагалась виїхати з окупованого села, інформує Золочівська селищна рада у
Внаслідок цього чоловік загинув, а його дружина отримала травми.
"Днями війна принесла ще одну трагедію Золочівській громаді. На ворожій міні підірвався автомобіль із нашими земляками з села Турове. Голова родини загинув на місці, дружина отримала поранення і була доставлена в лікарню, дитина, на щастя, не постраждала і знаходиться з матір'ю", - йдеться у повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua