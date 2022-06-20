У Харківській області на міні підірвався автомобіль із сім\'єю: одна людина загинула

У Золочівській громаді Харківської області на ворожій міні підірвався автомобіль із сім'єю, яка намагалась виїхати з окупованого села, інформує Золочівська селищна рада у Facebook.

Внаслідок цього чоловік загинув, а його дружина отримала травми.

"Днями війна принесла ще одну трагедію Золочівській громаді. На ворожій міні підірвався автомобіль із нашими земляками з села Турове. Голова родини загинув на місці, дружина отримала поранення і була доставлена в лікарню, дитина, на щастя, не постраждала і знаходиться з матір'ю", - йдеться у повідомленні.