Дружина Остапчука після повернення в Україну здивувала одкровенням: "Я в себе одна..."

Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", повернулася в Україну.

Напередодні Христина Горняк вирушила до своїх подруг в столицю Австрії Відень, де 10 жовтня відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 36 років. Але свято затьмарили жахливі наслідки масованого обстрілу українських міст з боку російських окупантів. Потім дружина Остапчука на кілька днів поїхала відпочити на грецький острів Міконос, але зараз уже повернулася в Київ.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина розмістила ефектні фото, зроблені в Ужгороді, а також поділилася переживаннями. Вже тривалий час дружина ведучого не публікує кадрів з чоловіком та натякає на проблеми в особистому житті, але не розкриває подробиць.

"Якщо я відчуваю, що втрачаю себе, або що розбиваюсь на шматочки, то буду робити все, щоб відновитись, щоб не загубити себе, та знайти власну опору. Я в себе одна, та життя в мене одне, тому завжди собі це нагадую. Вчора ці слова дуже відгукнулись вам, тому вирішила їх тут зберегти, раптом колись стануть у нагоді!??", — пише Горняк.

Шанувальники в коментарях підтримали Христину та засипали її компліментами: "Дуже відгукуються!! ??", "Красуня??".