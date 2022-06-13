Солистка KAZKA Зарицкая пылко обратилась к украинскому народу: "Я искренне желаю, чтобы..."

Александра Зарицкая

Артистка собрала полный зал, несмотря на то, что выступала за границей.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая активно ездит по миру, давая благотворительные концерты в поддержку Украины. А в этот раз она решила поделиться фото из поездки в Ниццу, опубликовав новый сторис в Инстаграм.

После начала войны артистка некоторое время была на Закарпатье, где вместе с волонтерами плела маскировочные сетки и занималась сбором средств для украинской армии. А потом отправилась в тур по миру и дает благотворительные концерты.

Со сцены в Ницце Александра Зарицкая обратилась к присутствующих: "Пусть каждый украинец будет жить в своей стране под мирным небом и я искренне желаю, чтобы вы никогда не плакали".

Артистка собрала полный зал, несмотря на то, что выступала за границей. На мероприятие стояла очередь зрителей с украинскими флагами, ленточками и веночками. На концерте прозвучали песни на украинском языке в исполнении певицы.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Еще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах ДонбассаЕще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах Донбасса
Выпускница из Харькова в нарядном платье показала, что "русский мир" сделал с ее школой: фотоВыпускница из Харькова в нарядном платье показала, что "русский мир" сделал с ее школой: фото
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Анна Кошмал вернулась домой в Киев и показала новое фотоАнна Кошмал вернулась домой в Киев и показала новое фото
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"
"Вы моетесь кровью детей Украины": жена Усика обратилась к жителям Крыма"Вы моетесь кровью детей Украины": жена Усика обратилась к жителям Крыма
Проблемы настигли Зарицкую из KAZKA на пограничном контроле: "У нас попытка номер два..."Проблемы настигли Зарицкую из KAZKA на пограничном контроле: "У нас попытка номер два..."
"Мы должны жить": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом"Мы должны жить": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом
"Сложно описать словами": солистка Go-A Павленко рассказала, что чувствует, когда надевает вышиванку"Сложно описать словами": солистка Go-A Павленко рассказала, что чувствует, когда надевает вышиванку
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова прикрылась руками вместо одежды ради пылкого образа: кадрыПобедительница "Холостяка" Даша Ульянова прикрылась руками вместо одежды ради пылкого образа: кадры
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."
Солистку KAZKA Зарицкую отблагодарили украинские защитники, видео: "Одела пацанов, помогла пригнать..."Солистку KAZKA Зарицкую отблагодарили украинские защитники, видео: "Одела пацанов, помогла пригнать..."
Не прощу: солистка KAZKA вернулась в свой разворованный оккупантами дом под ГостомелемНе прощу: солистка KAZKA вернулась в свой разворованный оккупантами дом под Гостомелем
Последние новости
Подгружаем последние новости