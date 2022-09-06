"Як зірка 60-х": солістка KAZKA Зарицька покрасувалася в образі Монро

Олександра Зарицька

Солістка KAZKA Олександра Зарицька не перестає показувати шанувальникам яскраві образи зі зйомок.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка та солістка гурту "Kazka" Олександра Зарицька , яка веде активну благодійну діяльність у Європі, поділилася з шанувальниками новими знімками на своїй сторінці в Інстаграм. Зірка постала перед шанувальниками в образі у ретро-стилі.

Так, Олександра Зарицька покрасувалася на камеру у розкішному образі. На ній — яскрава рожева облягаюча сукня, що ідеально підкреслює її фігуру. Зверніть увагу на декоративні елементи сукні. Наприклад, геометричні вставки та виріз на нозі.

З прикрас образ солістки гурту "Kazka" доповнюють довгі чорні рукавички. Вона одягла перуку, локони якої зібрані в елегантну вечірню зачіску з об'ємними кучерями — у стилі найвідомішої зачіски Монро.

Співачка в підпису до знімків нагадала, що у такому образі, як зірка 60-х, вона з'явилася на одному з випусків танцювального шоу "Танці із зірками".

"Давайте згадаємо, як це було... Один із моїх перших образів для "Танців із зірками", - зазначила Олександра Зарицька у підписі до фото.


Александра Павленко, politeka.net





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