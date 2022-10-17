Солістка KAZKA Зарицька зібралася до Японії, вразивши українців: "Мені досі не віриться..."

Олександра Зарицька

Солістка KAZKA Олександра Зарицька розповіла про свої плани в Японії, вразивши українців.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка прославилася завдяки пісні "Свята", яку виконала на "Х-факторі". Після цього у зірки у складі гурту KAZKA вийшло безліч хітів, які збирали десятки та сотні мільйонів переглядів, стаючи відомими на весь світ. Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Олександра поділилася фото, де була разом із іншим учасником гурту Дмитром Мазуряком.

"KAZKA вирушає до Японії. Вже 19 жовтня ми заспіваємо до Токіо!

На нас чекає великий концерт за підтримки Посольства та Міністерства закордонних справ. Вільний вхід (??). Унікальний склад гурту – з найвідомішим японським гітаристом та місцевими музикантами.

Ще один концерт на підтримку України. Ще один надважливий майданчик, де ми розповімо, що відбувається у нас вдома. Ще одна нагода нагадати світу, як нам потрібна допомога у боротьбі за нашу країну", - написала Зарицька.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Мені досі не віриться", "Вітаємо в Японії", "Удачі вам".

А ще Politeka писала, що солістка "KAZKA" Зарицька згадала про супрогероїв, які мешкають серед нас


Артём Батечко, politeka.net





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