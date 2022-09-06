Солістка KAZKA Зарицька потрапила в ніяковий казус: "Випадково роздягнув мене на очах..."

Олександра Зарицька

Українська співачка Олександра Зарицька згадала про випадок, який змусив її червоніти, адже стався на публіці.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька я вирішила згадати пам'ятні образи, в яких виступала під час участі у танцювальному проекті "Танці із зірками". Крім того, на своїй сторінці в Інстаграм вона згадала одну історію про знакове вбрання.

Так, в одному з ефірів, вона з'явилася у сукні з пишною спідницею. Такий яскравий вихід співачки Олександри Зарицької неможливо забути — пишна сукня з довгим шлейфом ніжно-бежевого кольору зробила її схожою на казкову принцесу. У цій сукні без рукавів та з глибоким вирізом співачка танцювала романтичний вальс та отримала багато захоплених коментарів від суддів проекту.

Як розповіла Олександра Зарицька , ця сукня їй дуже подобалася, але вона виявилася занадто довгою і через це зі співачкою стався казус.

"У цієї сукні була дуже цікава історія. Вона була створена для вальсу. Але вона виявилася занадто довгою і мій партнер наступив на неї під час генеральної репетиції. І випадково роздягнув мене на очах у глядачів, музичних продюсерів та всієї команди проекту", - розповіла співачка.

Крім того, Зарицька покрасувалася в мереживній чорній сукні зі шкіряним корсетом, який чудово підкреслив її форми.


Александра Павленко, politeka.net





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