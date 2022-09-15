"Війна постійно поряд": солістка KAZKA Зарицька дала концерт в укритті, з'явилися кадри

Відома співачка Олександра Зарицька поділилася атмосферними фото із концерту в укритті.

Популярна українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни активно виступає зі своїм колективом з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася зворушливими кадрами з концерту у Дніпрі, що проходив на станції метро.

Як виявилося, свій виступ KAZKA приурочили до Дня міста Дніпро, але через постійну ракетну загрозу концерт проходив у підземці. Однак, судячи з кадрів, навіть за таких обставин, атмосфера в метро була дуже душевною та зворушливою.

У підписі до публікації Зарицька написала: "День Дніпра. Сміливого сучасного класного міста, яке ми були щасливі привітати зі святом особисто. Щоправда, за всіма канонами сьогодення: концерт на станції метро «Вокзальна», благодійний збір на карету швидкої допомоги, постійні тривоги й прильоти по місту. Але ви заповнили кожен сантиметр станції, співали разом з нами, усміхались. Такі вільні, щирі й хоробрі. Справжні хедлайнери нашого серця. Війна постійно поруч, але з вами — не страшно. Любимо!".