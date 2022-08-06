Солістка KAZKA Зарицька після повернення в Україну вразила виглядом: фото

Олександра Зарицька

Солістка KAZKA Олександра Зарицька показала стильний образ, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка після початку війни активно зайнялася гастролями, виступаючи на благодійних концертах на підтримку українців. А нещодавно Зарицька мало не запізнилася на літак в Італії. Справа в тому, що зірка приїхала в аеропорт і виявила, що документи забула в готелі, який знаходився за 100 км від неї. Але співачці вдалося встигнути на літак незважаючи ні на що.

Не забуває Олександра про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Зарицька поділилася сторіс після повернення в Україну. Зірка їхала в автомобілі, демонструючи стильний образ із капелюшком.

Повідомлялося, що Солістка Kazka Зарицька чесно показала, як виглядає без ретуші.

А цього разу Саша поділилася селфі, позуючи перед дзеркалом. Зірка зробила легкий мейк – підфарбувала губи та поклала брови. При цьому мейк Зарицька не використала, демонструючи справжню зовнішність.


Артём Батечко, politeka.net





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