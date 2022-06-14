Падают рейтинги: Маша Ефросинина рассказала, как европейцы устали от новостей о войне в Украине

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что европейцы устали от новостей о войне в Украине. По ее словам, когда по ТВ долго рассказывают о ситуации в нашей стране, рейтинги программ значительно падают, а компании выходят в страшные убытки, информирует Апостроф .

"У меня было интервью для огромного издания с многомиллионной аудиторией. Я у них спрашиваю: "А почему вы мне сказали, что интервью будет длиться 15 минут и вопросы мне прислали, а я была в эфире три с половиной минуты? Техничные какие-нибудь проблемы?". Они мне говорят: "Посмотрите, пожалуйста, рейтинги. Когда речь идет об Украине, о войне – у нас кривая идет прямо вниз. Мы выходим просто в ужасные убытки, у нас падают рейтинги". В Европе впервые услышала такое выражение: "Украинские новости очень токсичны", - сказала знаменитость в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я до сих пор распределяю, как люди относятся, а как власть. Власть хуже себя ведет, люди все-таки многое делают. Сколько я увидела разных штабов для помощи. А поляки - это для меня иконы сейчас. Сколько они всего делают! Где бы не было выступление, когда Украина – они все встают, все хлопают. В Польше сейчас даже тренд: если ты помогаешь Украине – ты крут", - также добавила ведущая.

Ефросинина рассказала, что иногда люди из разных уголков мира не знают, как реагировать на новости о войне в Украине и испытывают чувство вины за то, что могут жить под мирным небом.

"Люди пока держатся очень сильно и помогают, но иногда они сами не знают, как реагировать. Я спокойно говорю другим: "Мы из Украины, мы возвращаемся, мы ждем победы, мы много работаем. Как вы можете нам помочь?". И люди даже радуются, что им не нужно говорить весь набор слов, от которых они чувствуют вину за то, что у них мирная жизнь", - объяснила Мария.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Иногда люди не понимают, что происходит, и говорят: "Ну прекратите уже, чтобы люди умирали!". Я им на это говорю: "Приезжайте к нам в гости и вы все поймете". Я говорю эту фразу проклятую, но она работает. Никто не может понять войну, пока в их здание не прилетит бомба", - подытожила Ефросинина.