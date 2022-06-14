Падают рейтинги: Маша Ефросинина рассказала, как европейцы устали от новостей о войне в Украине

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что европейцы устали от новостей о войне в Украине. По ее словам, когда по ТВ долго рассказывают о ситуации в нашей стране, рейтинги программ значительно падают, а компании выходят в страшные убытки, информирует Апостроф.

"У меня было интервью для огромного издания с многомиллионной аудиторией. Я у них спрашиваю: "А почему вы мне сказали, что интервью будет длиться 15 минут и вопросы мне прислали, а я была в эфире три с половиной минуты? Техничные какие-нибудь проблемы?". Они мне говорят: "Посмотрите, пожалуйста, рейтинги. Когда речь идет об Украине, о войне – у нас кривая идет прямо вниз. Мы выходим просто в ужасные убытки, у нас падают рейтинги". В Европе впервые услышала такое выражение: "Украинские новости очень токсичны", - сказала знаменитость в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я до сих пор распределяю, как люди относятся, а как власть. Власть хуже себя ведет, люди все-таки многое делают. Сколько я увидела разных штабов для помощи. А поляки - это для меня иконы сейчас. Сколько они всего делают! Где бы не было выступление, когда Украина – они все встают, все хлопают. В Польше сейчас даже тренд: если ты помогаешь Украине – ты крут", - также добавила ведущая.

Ефросинина рассказала, что иногда люди из разных уголков мира не знают, как реагировать на новости о войне в Украине и испытывают чувство вины за то, что могут жить под мирным небом.

"Люди пока держатся очень сильно и помогают, но иногда они сами не знают, как реагировать. Я спокойно говорю другим: "Мы из Украины, мы возвращаемся, мы ждем победы, мы много работаем. Как вы можете нам помочь?". И люди даже радуются, что им не нужно говорить весь набор слов, от которых они чувствуют вину за то, что у них мирная жизнь", - объяснила Мария.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Иногда люди не понимают, что происходит, и говорят: "Ну прекратите уже, чтобы люди умирали!". Я им на это говорю: "Приезжайте к нам в гости и вы все поймете". Я говорю эту фразу проклятую, но она работает. Никто не может понять войну, пока в их здание не прилетит бомба", - подытожила Ефросинина.


Любовь Блажко, Апостроф





Интересные новости
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Опасные пробы воды в Украине пока фиксируются только в одном регионеОпасные пробы воды в Украине пока фиксируются только в одном регионе
Спас много жизней: на войне погиб опытный украинский парамедикСпас много жизней: на войне погиб опытный украинский парамедик
Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускниковБыло ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников
Ирма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в УкраинеИрма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в Украине
"Тут есть серьезная проблема": жена Ткача из "Квартал 95" рассказала о жизни в Болгарии"Тут есть серьезная проблема": жена Ткача из "Квартал 95" рассказала о жизни в Болгарии
Украине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручнуюУкраине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручную
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Маша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в УкраинеМаша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в Украине
Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."
Жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела: "Вижу, как летит ракета..."Жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела: "Вижу, как летит ракета..."
Последние новости
Подгружаем последние новости