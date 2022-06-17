"Евровидение-2023" пройдет не в Украине: какая страна примет конкурс

Европейский вещательный союз (EBU) решил не проводить "Евровидение-2023" в Украине. После победы Kalush Orchestra страна могла в третий раз принять международный конкурс песни, но из-за войны с Россией потеряла эту возможность.

Представители EBU обратились к Великобритании с просьбой провести конкурс, поскольку представитель этой страны Сэм Райдер занял второе место, информирует Апостроф.

Фото: Getty Images

"Конкурс песни "Евровидение" — одно из самых сложных телевизионных шоу в мире, над которым работают и которое посещают тысячи людей. На подготовку конкурса необходимо 12 месяцев. После объективного анализа руководящий совет "Евровидения" с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, "Суспільне" не может предоставить гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения и организации конкурса песни, - говорится в заявлении.

EBU поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию за сотрудничество и выразил печаль из-за того, что конкурс не может быть проведен в Украине.

В соответствии с правилами EBU теперь начнет переговоры о проведении конкурса с BBC - британским вещателем. Организаторы при этом обещают, что "Евровидение-2023" будет максимально отражать победу Украины.

"Мы твердо намерены, чтобы победа Украины отразилась во всех шоу следующего года. Это будет для нас приоритетом", - пообещали они.


Наталья Лавринец, Апостроф





Интересные новости
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Блок рекламы


Похожие новости
Падают рейтинги: Маша Ефросинина рассказала, как европейцы устали от новостей о войне в УкраинеПадают рейтинги: Маша Ефросинина рассказала, как европейцы устали от новостей о войне в Украине
Опасные пробы воды в Украине пока фиксируются только в одном регионеОпасные пробы воды в Украине пока фиксируются только в одном регионе
Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускниковБыло ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников
Ирма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в УкраинеИрма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в Украине
Украине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручнуюУкраине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручную
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Маша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в УкраинеМаша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в Украине
Фильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UAФильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UA
Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости