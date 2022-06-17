"Евровидение-2023" пройдет не в Украине: какая страна примет конкурс

Европейский вещательный союз (EBU) решил не проводить "Евровидение-2023" в Украине. После победы Kalush Orchestra страна могла в третий раз принять международный конкурс песни, но из-за войны с Россией потеряла эту возможность.

Представители EBU обратились к Великобритании с просьбой провести конкурс, поскольку представитель этой страны Сэм Райдер занял второе место, информирует Апостроф .

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"Конкурс песни "Евровидение" — одно из самых сложных телевизионных шоу в мире, над которым работают и которое посещают тысячи людей. На подготовку конкурса необходимо 12 месяцев. После объективного анализа руководящий совет "Евровидения" с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, "Суспільне" не может предоставить гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения и организации конкурса песни, - говорится в заявлении.

EBU поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию за сотрудничество и выразил печаль из-за того, что конкурс не может быть проведен в Украине.

В соответствии с правилами EBU теперь начнет переговоры о проведении конкурса с BBC - британским вещателем. Организаторы при этом обещают, что "Евровидение-2023" будет максимально отражать победу Украины.

"Мы твердо намерены, чтобы победа Украины отразилась во всех шоу следующего года. Это будет для нас приоритетом", - пообещали они.