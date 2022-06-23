"Війна може тривати роки": конкурс "Євробачення-2023" не проведуть в Україні

Всупереч протестам українського Мінкульту та заступництву Бориса Джонсона, Європейська мовна спілка (EBU) вирішила не проводити "Євробачення-2023" в Україні, інформує Апостроф .

Організація, яка керує конкурсом з 1954 року, пояснила своє рішення на офіційному сайті.

"EBU повністю розуміє розчарування, спричинене тим, що конкурс пісні "Євробачення-2023" не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року, - йдеться у заяві. - Рішення було продиктоване обов'язком EBU забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході".

Фото: EBU

"Зазвичай для роботи на конкурсі пісні "Євробачення" акредитується щонайменше 10 000 осіб, включаючи знімальну групу, співробітників та журналістів. Очікується, що на захід приїдуть ще 30 тисяч фанатів з усього світу. Їхнє благополуччя – наша головна турбота.

Тому вкрай важливо, щоб рішення, що приймаються щодо такої складної телевізійної події у прямому ефірі, приймалися професіоналами та не ставали політизованими".

У правилах конкурсу "Євробачення", якими керується EBU, сказано, що захід може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна. Організація вважає, що бойові дії в Україні можуть тривати до 2023 року.

"Було визначено низку ризиків, які можуть вплинути на безпосереднє планування такого великого заходу, включаючи серйозний ризик повітряних нальотів/атак з літаків або атак з використанням безпілотників або ракет, які можуть призвести до значних жертв", - йдеться у заяві.

Заходи безпеки, які Україна запропонувала для проведення конкурсу на своїй території, EBU вважають недостатніми. Також організатори "Євробачення" наголосили, що через війну делегації та учасники "неохоче" приїжджатимуть в Україну.

"Ми також наголосили на коментарі генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга про те, що війна в Україні може тривати роки", - говорить заява.

Також EBU відкинув можливість провести "Євробачення-2023" у прикордонному районі неподалік України. "Технічні характеристики пропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам "Євробачення", - вважають організатори. - Враховуючи все це, EBU з жалем ухвалив рішення про перенесення заходу в іншу країну та продовжить обговорення питання про пошук відповідного місця для проведення "Євробачення" наступного року. Ми раді подальшій співпраці з нашим українським членом UA:PBC ("Суспільне") з усіх цих питань".