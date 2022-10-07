Міс США 2022: як виглядає переможниця конкурсу краси Р'Боні Гебріел

В американському місті Ріно, у п'ятизірковому готелі відбувся фінал "Міс США 2022". Корону одягли на голову 28-річній красуні Р'Боні Гебріел, яка стала першою філіпіно-американкою, яка перемогла у конкурсі. Однак без інцидентів не обійшлося – за підсумками заходу дівчину та суддів звинувачують у фальсифікації результатів.

У ніч із 4 на 5 жовтня відбувся фінал конкурсу краси "Міс США 2022". Переможницею стала Р'Боні Гебріел.

Дівчина народилася в Сан-Антоніо, штат Техас, у родині філіппінця Рамона Боніфачо "Р'Бон" Габріеля та американки Дани Вокер. Її батько народився на Філіппінах, іммігрував з Маніли у віці 19 років до Вашингтона і здобув ступінь доктора психології в університеті Х'юстону. "Міс США 2022" закінчила Університет Північного Техасу та здобула ступінь бакалавра в галузі дизайну. Зараз вона працює за фахом, створюючи екологічний одяг, а також підробляє моделлю.

Крім історичної перемоги у конкурсі "Міс США " як перша філіпіно-американка, до цього Р'Боні Гебріел стала першою американкою азійський походження, яка здобула титул "Міс Техас США ".

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Королева краси дійсно має унікальні риси обличчя, завдяки змішанню крові. Вона багато подорожує, часто бере участь у різних фотосесіях та займається дизайном.

Цікаво, але після перемоги інші учасниці конкурсу звинуватили її та організаторів у підтасовуванні результатів. "Міс Монтана" Хізер Лі О'Кіф стверджувала, що більшість учасниць конкурсу дуже сильно відчувають фаворитизм стосовно "Міс Техас США ".

У коментарі E!News "Міс США 2022" відповіла на критику:

"Я б ніколи не стала брати участь у жодному конкурсі, якби знала, що виграю. Я поважаю себе".

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях у облягаючій сукні з вирізом на грудях і розрізом до стегна викликала фурор у Парижі. Красуню, яка з початку повномасштабної війни набрала понад 10 кг, прозвали українською Монікою Беллуччі.