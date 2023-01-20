"Мікрофон мені не дали": "Міс Україна-Всесвіт" Апанасенко чесно розповіла про ставлення до росіянки на конкурсі

Представниця України на конкурсі краси Вікторія Апанасенко розповіла, що їй не дали сказати про війну.

Оргкомітет всесвітнього конкурсу краси "Міс Всесвіт" спеціально не дав слово у фіналі представниці від України, щоб вона нічого не сказала про війну. Про це Вікторія Апанасенко розповіла після конкурсу в інтерв'ю газеті kp.ua.

За словами Вікторії, в ефірі конкурсу згадували про події в Україні, проте тема про те, хто на кого напав, не прозвучала жодного разу. Цю тему намагалися делікатно оминути. При цьому, як зазначила модель, до російської представниці на конкурсі належали добре, тому що "це не вона запускає ракети".

"Фраза про те, що росія напала на Україну, на сцені конкурсу не прозвучала жодного разу. У мене було півторагодинне інтерв'ю, але взяли лише маленький шматок про волонтерство. Крім того, мені вручили одну з чотирьох спеціальних нагород – Spirit of Carnival Award. Інших дівчат запросили на сцену для вручення нагороди під час фіналу, а мене – ні. Зі мною записали відео за день до фіналу.Я думала, що це взагалі тестове відео, і його потім показали у трансляції.Але мікрофон мені не дали.Не дали навіть 20 секунд", - розповіла Апанасенко.

Дівчина зазначила, що їй дуже боляче та неприємно, що не дали розповісти правду. При цьому росіянка взагалі нічого не говорила про війну. "Нічого. Жодного питання до неї не було про агресію її країни. Жодного", - розповіла Вікторія Апанасенко.