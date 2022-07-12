Перша учасниця "Євробачення-2023": яка співачка представить Ізраїль на конкурсі

Поки Європейська мовна спілка (EBU) ще вирішує, де проводити "Євробачення-2023", Ізраїль уже визначився зі своєю конкурсанткою. Країну на міжнародному пісенному конкурсі представлятиме 21-річна співачка Ноа Кірел.

Виконавицю обрали з поміж 78-ми інших претендентів. "Схоже, ми повертаємося в сезон! Велика ізраїльська поп-зірка Noa Kirel стала першою підтвердженою виконавицею на "Євробаченні-2023", - говориться в заяві, яка з’явилася на сторінці конкурсу у Instagram.

Фото: instagram.com/eurovision

"Для нас отримання звістки стало великим сюрпризом. Ми раді і вдячні за вибір і Ноа. Пишаємося можливістю з честю представити Ізраїль", – прокоментували цю новину представники Кірел, інформує Апостроф.

Що відомо про предствницю Ізраїль на "Євробаченні-2023"?

У 2021 році Ноа Кірел була визнана найпопулярнішою ізраїльською виконавицею. Наприкінці того ж року вона відкрила міжнародний конкурс "Міс Всесвіт" в Ейлаті композицією, яку побачили та почули 600 млн глядачів у всьому світі. У лютому 2022 року артистка увійшла до престижного списку 20 багатообіцяючих виконавців світу, згідно з рейтингом американського журналу People. За останні кілька років 12 її різних синглів потрапили до двох найкращих ізраїльських чартів і набрали понад 550 мільйонів переглядів на YouTube. Загалом дівчина випустила 41 сингл у жанрі хіп-хоп та електро-поп.

Фото: instagram.com/noakirel

Кірел народилася в Раанані. Вона є молодшою дитиною у родині. Має двох старших братів. Її батько є генеральним директором Glassco Glass, імпортного скляного бізнесу зі штаб-квартирою в індустріальному парку Barkan.

Фото: instagram.com/noakirel


Любов Блажко, Апостроф





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