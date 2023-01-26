Кайлі Міноуг здійснила рідкісний вихід у світ: як зараз виглядає 54-річна співачка

Кайлі Міноуг з роками практично не змінюється. Австралійська артистка побачила світ, відвідавши паризький Тиждень моди. Виглядала 54-річна виконавиця чудово, хоч і без процедур не обійшлося.

Успішна співачка відвідала показ нової колекції бренду Stella McCartney.

Для появи Кайлі Міноуг обрала чарівне вбрання королівського синього відтінку - елегантну сукню з асиметричною рваною спідницею і рукавами до ліктя. Образ вона завершила високими чорними чоботями та чорною довгою дублянкою з хутряним коміром та утепленою підкладкою.

Волосся Кайлі Міноуг залишила розпущеним і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очах.

Австралійська співачка явно вдається до послуг пластичних хірургів та професійних косметологів, які колють їй ботокс та допомагають підтримувати красу та молодість.

Крім музичної кар'єри, Кайлі Міноуг зараз займається виробництвом вина. У 2020 році вона започаткувала компанію Kylie Minogue Wines, а цього року вона розширила бізнес до США . Виконавиця, як і раніше, незаміжня і не має дітей.

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