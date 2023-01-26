Кайлі Міноуг здійснила рідкісний вихід у світ: як зараз виглядає 54-річна співачка

Кайлі Міноуг з роками практично не змінюється. Австралійська артистка побачила світ, відвідавши паризький Тиждень моди. Виглядала 54-річна виконавиця чудово, хоч і без процедур не обійшлося.

Як зараз виглядає 54-річна Кайлі Міноуг: співачка зробила рідкісний вихід у світ

Успішна співачка відвідала показ нової колекції бренду Stella McCartney.

Для появи Кайлі Міноуг обрала чарівне вбрання королівського синього відтінку - елегантну сукню з асиметричною рваною спідницею і рукавами до ліктя. Образ вона завершила високими чорними чоботями та чорною довгою дублянкою з хутряним коміром та утепленою підкладкою.

Волосся Кайлі Міноуг залишила розпущеним і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очах.

Як зараз виглядає 54-річна Кайлі Міноуг: співачка зробила рідкісний вихід у світ

Австралійська співачка явно вдається до послуг пластичних хірургів та професійних косметологів, які колють їй ботокс та допомагають підтримувати красу та молодість.

Як зараз виглядає 54-річна Кайлі Міноуг: співачка зробила рідкісний вихід у світ

Крім музичної кар'єри, Кайлі Міноуг зараз займається виробництвом вина. У 2020 році вона започаткувала компанію Kylie Minogue Wines, а цього року вона розширила бізнес до США. Виконавиця, як і раніше, незаміжня і не має дітей.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року, який спотворить навіть модельну фігуру.


Анастасия Березовская, Тудей





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