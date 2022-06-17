Alyona Alyona и Jerry Heil поделились мыслями о войне в новой песне "Чому": видео

Украинские артистки Аlyona Аlyona и Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) уже не впервые представляют совместную работу - в апреле они выпустили песню о разлуке с семьей "Рідні мої". В этот раз исполнительницы презентовали композицию под названием "Чому", информирует Апостроф .

В песне можно услышать многие риторические вопросы, которые возникают в головах каждого украинца после 24 февраля. В монохромном видео партии артисток разделили на черное и белое. Соответствующая видеоработа уже появилась на YouTube.

"Почему у людей забрали дома? Почему у людей забрали безопасность? Почему люди должны страдать? Почему дети должны плакать? С приходом войны мы с Jerry Heil осознали, что лучшее благо в мире – это служить. Проявлять любовь. Все истины – просты. Родная земля не имеет аналогов. Интуиция - это голос души. И если повторять эти истины себе с утра и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, если уважать родную землю, то и пространство вокруг вас будет чисто, как родниковая вода", - рассказала Аlyona Аlyona.

Рэперша также призналась, что когда Яна прислала ей припев будущей композиции, она просто в нем утонула.

"У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу, именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы, и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", - поделилась артистка.

Кроме того, Аlyona Аlyona рассказала, что с Яной ей работать очень легко и комфортно, поскольку они на одной волне. По словам рэперши, Jerry Heil открылась для нее не только как исполнительница шутливых песен, но и в роли серьезного поэта.

"Мы вообще с ней на одной волне, поэтической именно. Мнения у нас одинаковые и настроения. И мне это очень нравится. Я увлечена Яной, открыла ее для себя не только как юмористическую исполнительницу с шутками, но и как серьезного поэта", - сказала она.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Поклонники оценили чувственную песню и в комментариях под роликом не пожалели комплиментов для артисток. Многие отметили, что знаменитостям уже стоит задуматься о записи совместного альбома.

"Сильно, больно, трогательно - по нашему", "Очень круто, профессионально, не меняйте курс, душевная музыка всегда будет в цене!", "Какое прекрасное, какое грустное, невозможно просто слушать и не слушать тоже невозможно. Спасибо вам! Слава Героям!", "Проникает в самое сердце, очень мощно!!!", "Как глубоко... Вы в дуэте - это что-то, здесь прямо до слез. Спасибо!", "Спасибо, что подняли эту тему. Почему же наш народ должен так сильно страдать за собственную свободу?", "Девушки, которая уже песня подряд и все в самое сердечко! У вас отличная коллаборация, стоит уже писать альбом! Буду ждать новых песен вашего дуэта!" - высказались пользователи сети по этому поводу.