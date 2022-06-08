Жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела: "Вижу, как летит ракета..."

Жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела: "Вижу, как летит ракета..."

Виктории таки удалось вывезти дочь в Болгарию. При этом девушка планирует вскоре вернуться домой.

Как сообщает Politeka.net, Виктория, жена комика и актера Юрия Ткача рассказала в программе "Зірковий шлях", о самом страшном моменте, который они пережили вместе с дочкой во время войны.

По словам Виктории, ночь в Виннице стала для нее самой страшной. В три часа раздалась сирена. В окне она увидела зарево, которое появляется в результате обстрелов. Тогда она поняла, что спускаться в укрытие поздно, поэтому решила прикрыть дочь своим телом.

"Я ее просто накрыла собой. Раздался взрыв, после которого мы выбежали в коридор. Я вышла на балкон, чтобы посмотреть, что с машинами. Выхожу и вижу, как летит ракета вторая и раздается второй взрыв", - поделилась своими воспоминаниями Виктория Ткач и призналась, что это было очень страшно.

В тот день в Виннице роSSийские оккупанты целились в телевизионную башню, а семья Юрия Ткача была от нее менее чем в двух километрах.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
Олег Винник серьезно болен и находится в ГерманииОлег Винник серьезно болен и находится в Германии
Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войнеСлава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне
Блок рекламы


Похожие новости
Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."
"Вы моетесь кровью детей Украины": жена Усика обратилась к жителям Крыма"Вы моетесь кровью детей Украины": жена Усика обратилась к жителям Крыма
Цибульская рассказала, зачем ей понадобился молодой украинский любовник: "Теперь исключительно"Цибульская рассказала, зачем ей понадобился молодой украинский любовник: "Теперь исключительно"
Еще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах ДонбассаЕще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах Донбасса
Экс-жена Дзидзьо разоткровенничалась о разводе с артистом: "Он не любит, чтобы я..."Экс-жена Дзидзьо разоткровенничалась о разводе с артистом: "Он не любит, чтобы я..."
Катя Осадчая рассказала, как молчание Ани Лорак связано с Киркоровым: "Мне даже трудно осознать..."Катя Осадчая рассказала, как молчание Ани Лорак связано с Киркоровым: "Мне даже трудно осознать..."
Врач-волонтерка Светлана Друзенко рассказала, чего сейчас не хватает врачам на фронтеВрач-волонтерка Светлана Друзенко рассказала, чего сейчас не хватает врачам на фронте
Марченко рассказал о драке возле ночного клуба в Одессе: "В то время, как враг наносит по нам ракетные удары..."Марченко рассказал о драке возле ночного клуба в Одессе: "В то время, как враг наносит по нам ракетные удары..."
"Холостячка" Огневич показала, ради каких форм потела все время в зале: "Помогает бороться""Холостячка" Огневич показала, ради каких форм потела все время в зале: "Помогает бороться"
В Одессе запустили фейерверк во время воздушной тревоги: стал известен мотивВ Одессе запустили фейерверк во время воздушной тревоги: стал известен мотив
Последние новости
Подгружаем последние новости