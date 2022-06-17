"Она живет, чтобы отомстить": экс-жена Остапчука затаила зло на бывшего, телеведущий назвал причину

"Она живет, чтобы отомстить": экс-жена Остапчука затаила зло на бывшего, телеведущий назвал причину

Пока телеведущий планирует дождаться окончания войны, а уже после разбираться с бывшей супругой.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий Владимир Остапчук до сих пор не может связаться со своими детьми, которые с бывшей женой уехали в Канаду на время войны в Украине. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину и рассказал, почему его бывшая жена ему мстит.

Пока телеведущий планирует дождаться окончания войны, а уже после разбираться с бывшей супругой. Как объяснил Остапчук, по закону он имеет право вернуть детей домой или же видеться с ними в Канаде, ведь решение украинского суда и там имеет силу.

При этом ведущий считает, что причина злости и мести Елены кроется в том, что ей не удается наладить свою личную жизнь и забыть обиду. Хотя он уже множество раз просил у нее прощения.

"Думаю, что это, во-первых, неустроенная ее личная жизнь. Я знаю истории, когда у женщины налаживается личная жизнь, она начинает жить своей жизнью, а сейчас она живет, чтобы отомстить бывшему мужу. И обида, конечно, обида... Мне странно, почему она обижена, ведь сначала в интервью она рассказывала, что она сама меня бросила и сказала собирать чемоданы. Пять месяцев все было нормально, потом мы не договорились про деньги, и пошла месть ", – отметил Владимир Остапчук.


Александра Павленко, politeka.net





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