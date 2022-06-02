Мужчина открыл стрельбу в больнице, известно о погибших: появились кадры с места трагедии

Мужчина открыл стрельбу в больнице, известно о погибших: появились кадры с места трагедии

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в больнице Святого Франциска в городе Талса в Оклахоме.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ, по словам заместителя начальника полиции города, стрельбу устроил темнокожий мужчина средних лет, вооруженный винтовкой и пистолетом.

Стрелка ликвидировали.

BREAKING ?? : Footage shows Police and ATF responding to a active shooting in the Tulsa St. Francis hospital facility after the Gunmen open fire on Multiple people#USA #Oklahoma #WarrenClinic pic.twitter.com/bsManpFrGh

— Zaid Ahmd ? (@realzaidzayn) June 2, 2022

At least three people were shot dead after a hospital campus shooting in #Tulsa, the second largest city of #US state #Oklahoma, authorities said.https://t.co/C5ZLzkVVuG

— Telangana Today (@TelanganaToday) June 2, 2022

Впоследствии также стало известно о смерти мужа одной из погибших учительниц, который скончался на следующий день после трагедии.

Ирма Гарсия преподавала в школе протяжении 23 лет. У пары осталось четверо детей - две девочки и два мальчика в возрасте от 12 до 23 лет. Официальная причина смерти Джо Гарсия пока не называется, но родственники убеждены, что у него не выдержало сердце.

Нападавшим оказался 18-летний ученик школы Сальвадор Рамос – он был убит полицейским. Прежде чем устроить стрельбу в школе парень убил свою бабушку.


Катерина Петренко, politeka.net

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