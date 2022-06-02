Мужчина открыл стрельбу в больнице, известно о погибших: появились кадры с места трагедии

Впоследствии также стало известно о смерти мужа одной из погибших учительниц, который скончался на следующий день после трагедии.
Ирма Гарсия преподавала в школе протяжении 23 лет. У пары осталось четверо детей - две девочки и два мальчика в возрасте от 12 до 23 лет. Официальная причина смерти Джо Гарсия пока не называется, но родственники убеждены, что у него не выдержало сердце.
Нападавшим оказался 18-летний ученик школы Сальвадор Рамос – он был убит полицейским. Прежде чем устроить стрельбу в школе парень убил свою бабушку.