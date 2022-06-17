Любимица Вакарчука во Франции посетила могилу легендарного борца за независимость Украины: неожиданные кадры

Вакарчук, Соловий

Любимица Святослава Вакарчука Кристина Соловий посетила во Франции могилу легендарного украинца, который боролся за независимость

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский артист. Также звезду звали быть тренером талант-шоу "Голос країни". Там знаменитость и познакомился с молодым дарованием Кристиной Соловий, которая шла целенаправлено именно к нему. Святослав помогал девушке не только во время проекта, но и после, став ее продюсером. Кристина и сейчас продолжает заниматься творчеством, но и не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Кристина была в джинсовом мини и топике, а образ дополнила белой рубашкой, которую спустила на плечи. Звезда гуляла в босоножках мимо старинного здания, позволив себя сфотографировать в профиль.

"Домой", - лаконично написала Кристина.

После этого Соловий показала могилу легендарного украинца Симона Петлюры. Стоит отметить, что захоронение находится на одном из самых известных кладбищ Парижа - Монпарнас.


Артём Батечко, politeka.net





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