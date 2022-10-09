Улюблениця Вакарчука Соловій показала свою натуральну красу в старенькому пальті: "Хто як не ти"

Улюблениця Вакарчука Соловій показала свою натуральну красу в старенькому пальті: "Хто як не ти"

Молода, але дуже талановита співачка Христина Соловій зачарувала шанувальників своєю натуральною красою.

Популярна українська співачка та екс-учасниця шоу "Голос країни", із команди Святослава Вакарчука Христина Соловій, на своїй сторінці у соціальній мережі поділилася свіжими кадрами.

Вокалістка, яка надихнула піснею спалювати мости окупантів, повідомила, що 8 жовтня був чудовий день. З такої нагоди вона вирішила одягнути своє стареньке зелене пальто, в якому знімалася у кліпі "Хто як не ти" і влаштувати фотосесію в ньому. Кадри Христина розмістила на сторінці Інстаграм.

"Такий прекрасний день, що я навіть перепросила перед своїм зеленим пальто", - написала Соловій.

Шанувальники захопилися натуральністю української співачки.

"Дуже подобається твоя натуральність, без жодних ефектів",

"Дякую за пісню. Сьогодні ми всі її співаємо",

"Як можна бути такою мі-мі-мі?",

"Пальто із кліпу", - пишуть у мережі.


Ирина Юрченко, politeka.net





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