Улюблениця Вакарчука Соловій показала свою натуральну красу в старенькому пальті: "Хто як не ти"

Молода, але дуже талановита співачка Христина Соловій зачарувала шанувальників своєю натуральною красою.

Популярна українська співачка та екс-учасниця шоу "Голос країни", із команди Святослава Вакарчука Христина Соловій, на своїй сторінці у соціальній мережі поділилася свіжими кадрами.

Вокалістка, яка надихнула піснею спалювати мости окупантів, повідомила, що 8 жовтня був чудовий день. З такої нагоди вона вирішила одягнути своє стареньке зелене пальто, в якому знімалася у кліпі "Хто як не ти" і влаштувати фотосесію в ньому. Кадри Христина розмістила на сторінці Інстаграм.

"Такий прекрасний день, що я навіть перепросила перед своїм зеленим пальто", - написала Соловій.

Шанувальники захопилися натуральністю української співачки.

"Дуже подобається твоя натуральність, без жодних ефектів",

"Дякую за пісню. Сьогодні ми всі її співаємо",

"Як можна бути такою мі-мі-мі?",

"Пальто із кліпу", - пишуть у мережі.