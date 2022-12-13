Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."

Христина Соловій

Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука, презентувала нову пісню із загадковим красенем.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Христина поділилася кадрами прем'єри нової пісні "Юність".

"Юність. Прем'єра синглу та відео. 16/12/22", - написала Соловій.

Фанати, включаючи Володимира Дантеса, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так це Жадан чи ....", "Це що, Жадан чи мені здалося?)", "Вайби Лани Дель Рей", "ух ти, це що, Жадан? клас) має бути", "це з кліпу Into you Ariana Grande. Вона взяла цю сцену що в тизері)", "Банальність – тональність", "Нормального мужика закадрила собі))", "значить, мені не одній це здалося))".


Артём Батечко, politeka.net





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