Тіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у Німеччині

У Німеччині відбулася прем'єра нового серіалу Netflix "1899". На килимовій доріжці міжнародної події з'явилася українська актриса Тіна Кароль. Зірка обрала дуже стильний образ, спричинивши фурор на публіці.

На прем'єрі майбутнього драматичного телесеріалу з елементами містики та жахів успішна виконавиця з'явилася у дивовижному вбранні. Її вибір упав на розкішний трендовий костюм-трійку в теплому карамельному відтінку з контрастним світлим рядком.

Тіна Кароль одягла укорочений жилет із золотими гудзиками на голе тіло, класичні широкі штани зі стрілками та защипами, а також подовжений піджак. Її образ завершили нюдові човники з гострим носком, улюблене елегантне укладання в дусі золотого Голлівуду, а в макіяжі зробила акцент на природній красі.

"Україна у творчому плані отримає неймовірний пуш, а згодом – респект. Ми найкращі, повірте мені!" – наголосила Тіна Кароль під опублікованими фото.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль показала наймодніший пуховик цієї зими – фото стильного образу.