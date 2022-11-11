Тіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у Німеччині

У Німеччині відбулася прем'єра нового серіалу Netflix "1899". На килимовій доріжці міжнародної події з'явилася українська актриса Тіна Кароль. Зірка обрала дуже стильний образ, спричинивши фурор на публіці.

У шоколадному костюмі-трійці: Тіна Кароль у трендовому образі засвітилася у Німеччині

На прем'єрі майбутнього драматичного телесеріалу з елементами містики та жахів успішна виконавиця з'явилася у дивовижному вбранні. Її вибір упав на розкішний трендовий костюм-трійку в теплому карамельному відтінку з контрастним світлим рядком.

Тіна Кароль одягла укорочений жилет із золотими гудзиками на голе тіло, класичні широкі штани зі стрілками та защипами, а також подовжений піджак. Її образ завершили нюдові човники з гострим носком, улюблене елегантне укладання в дусі золотого Голлівуду, а в макіяжі зробила акцент на природній красі.

У шоколадному костюмі-трійці: Тіна Кароль у трендовому образі засвітилася у Німеччині

У шоколадному костюмі-трійці: Тіна Кароль у трендовому образі засвітилася у Німеччині

"Україна у творчому плані отримає неймовірний пуш, а згодом – респект. Ми найкращі, повірте мені!" – наголосила Тіна Кароль під опублікованими фото.

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Публікація від Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль показала наймодніший пуховик цієї зими – фото стильного образу.


Анастасия Березовская, Тудей





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Тіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у НімеччиніТіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у Німеччині
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