Улюблениця Вакарчука Соловій слідом за Астаф'євою одягла фартух і зворушила українців на вулиці: "Яка ти розумничка"

Христина Соловій

Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука, приєдналася до волонтерів, які роздають безкоштовні гарячі обіди бабусям та дідусям.

Майже всі українці в тилу перетворилися на активних та пасивних волонтерів. Зірки українського шоубізу також надихають пересічних громадян та долучаються до акцій, націлених не лише на ЗСУ, а й на допомогу незаможним.

Так, популярна співачка Христина Соловій долучилася до волонтерського руху у Києві, який займається малозахищеними верствами населення.

Вокалістка, одягнувши фартух, роздавала гарячі обіди людям похилого віку.

"Так тепло, як у цей холодний осінній день мені давно не було) Вчора я волонтерила, роздаючи обіди Ба та Ді в новому будиночку на Оболоні. «Обід без бід» від @life_lovers_ua щодня роздає гарячу їжу різних районах Києва", - написала артистка у себе в Інстаграм.

У коментарях підтримали хорошу ініціативу Христини Соловій та написали подяку:

"Ви молодці. Пишаюся вами",

"Яка ти розумничка",

"Дякую за вашу турботу про людей похилого віку", - пишуть у мережі.

Раніше ми писали, що відома співачка Даша Астаф'єва підкорила українців, роздаючи обіди бабусям та дідусям без жодного пафосу.


Ирина Юрченко, politeka.net





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