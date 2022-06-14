Экс-муж Дорофеевой Дантес засветился с Кацуриной на вокзале: трогательные кадры

Владимир Дантес, Даша Кацурина

Певец Владимир Дантес, который недавно расстался с Надей Дорофеевой, засветился с Дашей Кацуриной, с которой ему приписывают роман, на вокзале.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский артист. Звезда недавно разошлося с Надей Дорофеевой, с которой с 2015 был в официальных отношениях, а до этого пара еще четыре года встречалась.

Интересно, что это же время разошлись и Михаил и Даша Кацурины, известные украинские рестораторы. Поэтому слухов ждать о новых романах Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса не пришлось, ведь Владимиру приписывают отношения с Дашей, а Наде с Михаилом. Интересно, что чета Кацуриных, Дантес и Дорофеева были хорошими друзьями долгое время.

А теперь Владимир показал, как провожает Дашу на вокзале. Девушка прислонила руку к стеклу и Дантес потянулся своей к ее. После Дантес опубликовал еще одно фото Кацуриной, где она шлет ему поцелуй.


Артём Батечко, politeka.net





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