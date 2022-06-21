До кінця життя вважатиму, що це геноцид: Володимир Дантес показав зруйноване місто дитинства

Володимир Дантес народився та виріс у Харкові, який 20 червня рашисти обстріляли ракетами. Коли в мережі з'явилося відео з наслідками атаки і руйнуваннями українського міста, співак не зміг залишатися байдужим, інформує Апостроф .

В Instagram Дантес опублікував моторошні кадри та поділився своїми емоціями.

"Це місце, де я ріс! Тут я прожив до 14 років, саме в цьому районі. А потім, до 20 років, цією дорогою їздив і ходив до бабусі і в бурсу. Я ніколи не знайду відповіді на запитання "За що?" І до кінця життя вважатиму, що це геноцид", - написав виконавець.

Фото: https://www.instagram.com/vladimirdantes/

Російські окупанти інтенсивно обстрілюють Харків із самого початку повномасштабної війни, і паніше в інтерв'ю "Слава+" Володимир ділився своїми почуттями до рідного міста.

"Я перший раз ридав 1 березня, коли потрапила бомба у центр Харкова. Там пройшло моє дитинство, я щотижня бував там по три рази, - зізнався він. - Відбуваються жахливі речі, Салтівки вже майже не існує".