До кінця життя вважатиму, що це геноцид: Володимир Дантес показав зруйноване місто дитинства

Володимир Дантес народився та виріс у Харкові, який 20 червня рашисти обстріляли ракетами. Коли в мережі з'явилося відео з наслідками атаки і руйнуваннями українського міста, співак не зміг залишатися байдужим, інформує Апостроф.

В Instagram Дантес опублікував моторошні кадри та поділився своїми емоціями.

"Це місце, де я ріс! Тут я прожив до 14 років, саме в цьому районі. А потім, до 20 років, цією дорогою їздив і ходив до бабусі і в бурсу. Я ніколи не знайду відповіді на запитання "За що?" І до кінця життя вважатиму, що це геноцид", - написав виконавець.

Фото: https://www.instagram.com/vladimirdantes/

Російські окупанти інтенсивно обстрілюють Харків із самого початку повномасштабної війни, і паніше в інтерв'ю "Слава+" Володимир ділився своїми почуттями до рідного міста.

"Я перший раз ридав 1 березня, коли потрапила бомба у центр Харкова. Там пройшло моє дитинство, я щотижня бував там по три рази, - зізнався він. - Відбуваються жахливі речі, Салтівки вже майже не існує".


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУВ Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьемОля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Нет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечтыНет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечты
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
Блок рекламы


Похожие новости
Пішов із життя Регімантас Адомайтіс - зірка фільму "Ніхто не хотів помирати"Пішов із життя Регімантас Адомайтіс - зірка фільму "Ніхто не хотів помирати"
Дантес едко "прошелся" по высказываниям Медведева о существовании Украины: "Главное не провоцировать"Дантес едко "прошелся" по высказываниям Медведева о существовании Украины: "Главное не провоцировать"
Экс-муж Дорофеевой Дантес засветился с Кацуриной на вокзале: трогательные кадрыЭкс-муж Дорофеевой Дантес засветился с Кацуриной на вокзале: трогательные кадры
Расходиться можно мирно: Дантес сделал новое заявление о разводе с ДорофеевойРасходиться можно мирно: Дантес сделал новое заявление о разводе с Дорофеевой
"Вы не могли понять, почему я развелся": Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным"Вы не могли понять, почему я развелся": Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным
"Всю жизнь буду помнить": Дантес после развода с Дорофеевой поделился самым сокровенным"Всю жизнь буду помнить": Дантес после развода с Дорофеевой поделился самым сокровенным
Alyona Alyona кардинально сменила имидж, показав результат: "Как вам?"Alyona Alyona кардинально сменила имидж, показав результат: "Как вам?"
Дантес, Санина или Макс Барских: с кем у Дорофеевой будет новый дуэт, интрига нарастаетДантес, Санина или Макс Барских: с кем у Дорофеевой будет новый дуэт, интрига нарастает
Владимир Дантес рассказал об отношениях со своей сестрой из РоSSииВладимир Дантес рассказал об отношениях со своей сестрой из РоSSии
Расставим все точки над "і": Дантес ответил на слухи о романе Дорофеевой с КацуринымРасставим все точки над "і": Дантес ответил на слухи о романе Дорофеевой с Кацуриным
Последние новости
Подгружаем последние новости