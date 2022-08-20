Екс-дружина нового бойфренда Дорофєєвої вразила розміром міні, в якому може прийти на побачення до Дантеса: фото

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Екс-дружина нового бойфренда Наді Дорофєєвої Михайла Кацуріна Даша показала стильне міні, в якому зібралася їхати до Києва.

Як пише Politeka.net, Даша Кацуріна - відома рестораторка та модельєрка, яка була одружена з Мишком Кацуріним. Пара дуже близько дружила із зірковим сімейством - Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом. А нещодавно стало відомо, що Кацуріни, як і Дантес із Дорофєєвою, вирішили розлучитися. Після цього Надю та Мишу зняли під час відпочинку у Барселоні. Дорофєєва не приховувала, що вона пішла до друга сім'ї. У цей час Даша почала часто бувати у компанії Дантеса. Але поки що офіційного підтвердження, що пара разом, не було.

Даша також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Кацуріна показала стильний образ, де приїде до Києва, де знаходиться Дантес. Зірка була в кофті та міні-спідниці.

"Це я так у вересні приїду до Києва", - написала Даша у сторіс.

Владимир Дантес, Даша Кацурина


Артём Батечко, politeka.net





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