Дантес зізнався, чому його ніколи не візьмуть на службу до ЗСУ: "З моїм здоров'ям тільки папірці перекладати..."

Володимир Дантес

Як зізнався Володимир Дантес, піти служити та воювати за українську землю він не зможе через проблеми зі здоров'ям.

Український шоумен і співак Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою , чесно зізнався, що має проблеми зі здоров'ям. Саме через них його не взяли до армії. Таке зізнання артист зробив в інтерв'ю програмі "Слава+Таня" на Youtube .

Як зізнався Володимир Дантес , піти служити та воювати за українську землю він не зможе через проблеми зі здоров'ям. Тому він допомагає чим може – активно висвітлює війну в Україні у своїх соцмережах, донатить, проводить благодійні концерти.

"Для мене це таке питання, яке закінчилося ще в мої 18 років, я майже списаний. Я думаю, що мене з моїм здоров'ям візьмуть лише папірці перекладати чи картоплю чистити", - сказав Дантес.

Ведучий Володимир Дантес чесно зізнався, що його праве око бачить лише на 10%, а ліве – на 90%. Тому артист не може служити в армії.

"У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі у 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?" Кажу: "Так". "Ну його перекладатимеш", — згадав Дантес.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітноЕліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітно
Тіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізомТіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізом
Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в УкраїніПадчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні
Ганна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму МаленаГанна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму Малена
Дружина Г'ю Джекмана насмішила вибором вбрання для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалюДружина Г'ю Джекмана насмішила вибором вбрання для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю
Блок рекламы


Похожие новости
"Я ніколи не знімаю": Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, що відвезла із собою за кордон у перші дні війни"Я ніколи не знімаю": Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, що відвезла із собою за кордон у перші дні війни
Остапчук роз'їхався з дружиною, названо причину сварки: "Напряму пов'язано з його..."Остапчук роз'їхався з дружиною, названо причину сварки: "Напряму пов'язано з його..."
Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську: "Це дивно..."Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську: "Це дивно..."
Екс-дружина Кличка після зізнання про розлучення засвітила інтер'єр із його портретом: "Шкода, що…"Екс-дружина Кличка після зізнання про розлучення засвітила інтер'єр із його портретом: "Шкода, що…"
Астаф'єва звинуватила українських зірок у брехливості: "Не розумію, чому ці люди плачуть"Астаф'єва звинуватила українських зірок у брехливості: "Не розумію, чому ці люди плачуть"
Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."
Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."
Зірка "Сватів" Кошмал наочно показала, чому не можна вірити росіянам, які співчувають Україні: "Чудовий приклад..."Зірка "Сватів" Кошмал наочно показала, чому не можна вірити росіянам, які співчувають Україні: "Чудовий приклад..."
Банда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тількиБанда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тільки
Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."
Последние новости
Подгружаем последние новости