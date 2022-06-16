Дантес едко "прошелся" по высказываниям Медведева о существовании Украины: "Главное не провоцировать"

владимир дантес

Артист отреагировал на угрозы Медведева в адрес Украины.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который прославился благодаря второму сезону "Фабрики", а также пробыл вместе с коллегой в группе «ДиО.фильмы». Сейчас он в разводе с Надей Дорофеевой и чаще общается с аудиторией в Инстаграм.

В этот раз артист затронул тему недавних высказываний экс-президента рф Медведева.

"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-РоSSия", что всё остальное для них пустяк" - размечтался прислужник путина.

Владимир Дантес не удержался от комментария:

«Медведев ставит вопрос, будет ли через два года существовать Украина. И мировые лидеры такие: «Та ну что вы, давайте далее с ними сотрудничать, главное не провоцировать». Нормально вообще, что?» - возмутился Дантес.

Ранее Владимир Дантес вернулся к выступлениям перед публикой впервые за три месяца. Об этом бывший муж Нади Дорофеевой и украинский певец Владимир Дантес рассказал в новом посте на своем Инстаграм.

Певец в Киеве выступил перед раненными бойцами и устроил сбор средств для помощи военным.

Артист поделился фото, сделанным во время его выступления. На снимке Дантес в красных штанах и черной майке вовсю выступал перед людьми с гитарой в руках.


Дарина Силина, politeka.net





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